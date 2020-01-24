Голкипер Динамо Георгий Бущан отбил одиннадцатиметровый удар хорватской команды.
ГЕОРГИЙ БУЩАН, ФОТО: ФК ДИНАМО
24 января 2020, 18:27
В товарищеском матче между собой играют Динамо и Хайдук.
На 20-й минуте матча футболист хорватской команды исполнял одиннадцатиметровый удар, который без проблем взял Георгий Бущан. Украинскому киперу даже не пришлось прыгать за мячом.
Видео сейва:
Это будет уже четвертый спарринг Динамо этой зимой. Ранее киевляне разгромили Вардар (4:0), обыграли Нефтчи (2:1) и сыграли вничью с Легией (1:1).
На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо – Хайдук.
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