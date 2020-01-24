В товарищеском матче между собой играют Динамо и Хайдук.

На 20-й минуте матча футболист хорватской команды исполнял одиннадцатиметровый удар, который без проблем взял Георгий Бущан. Украинскому киперу даже не пришлось прыгать за мячом.

Видео сейва

Это будет уже четвертый спарринг Динамо этой зимой. Ранее киевляне разгромили Вардар (4:0), обыграли Нефтчи (2:1) и сыграли вничью с Легией (1:1). 

На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо – Хайдук

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