Украина

Голкипер Динамо Георгий Бущан отбил одиннадцатиметровый удар хорватской команды.

В товарищеском матче между собой играют Динамо и Хайдук.

На 20-й минуте матча футболист хорватской команды исполнял одиннадцатиметровый удар, который без проблем взял Георгий Бущан. Украинскому киперу даже не пришлось прыгать за мячом.

Видео сейва:

Это будет уже четвертый спарринг Динамо этой зимой. Ранее киевляне разгромили Вардар (4:0), обыграли Нефтчи (2:1) и сыграли вничью с Легией (1:1).

На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Динамо – Хайдук.

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