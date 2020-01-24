Украина

Полузащитник Динамо Богдан Леднев подписал новое соглашение с киевской командой.

Официальный сайт Динамо сообщил, что Богдан Леднев продолжит быть игроком киевской команды.

21-летний футболист, который ныне выступает за луганскую Зарю на правах аренды, заключил соглашение до июня 2024 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Леднев провел в составе Зари во всех турнирах 21 матч (16 в рамках Премьер-лиги и 5 в квалификации Лиги Европы), в которых забил 10 мячей.

Ранее сообщалось, что Нещерет продлил контракт с Динамо.

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