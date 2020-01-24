Полузащитник Динамо Богдан Леднев подписал новое соглашение с киевской командой.
Богдан Леднев, ФК Динамо
24 января 2020, 22:28
Официальный сайт Динамо сообщил, что Богдан Леднев продолжит быть игроком киевской команды.
21-летний футболист, который ныне выступает за луганскую Зарю на правах аренды, заключил соглашение до июня 2024 года.
Отметим, что в нынешнем сезоне Леднев провел в составе Зари во всех турнирах 21 матч (16 в рамках Премьер-лиги и 5 в квалификации Лиги Европы), в которых забил 10 мячей.
Ранее сообщалось, что Нещерет продлил контракт с Динамо.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.