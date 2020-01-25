Украина

В товарищеском матче "горняки" оказались сильнее представителя чемпионата Польши.

Для Шахтера матч против Леха стал первым в 2020 году. Подопечные Луиша Каштру сумели обыграть польский коллектив благодаря единственному голу от Сергея Кривцова.

Обзор матча:

Лех – Шахтер 0:1

Гол: Кривцов, 50.

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46, Трубин, 68) – Исмаили (Сиприано, 60), Кривцов (Муравский, 76), Матвиенко (Хочолава, 60), Болбат (Кирюханцев, 68) – Степаненко (Маркос, 60), Марлос (Вакула, 68), Патрик (Бондаренко, 60), Тайсон (Коваленко, 46), Тете (Коноплянка, 46) – Мораес (Фернандо, 46, Сикан, 82).

Предупреждение: Мораес.

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