Украина

Подопечные Луиша Каштру одержали победу над соперником из Польши со счетом 1:0.

Донецкий клуб провел первый поединок на турецком сборе. В соперниках у подопечных Луиша Каштру был Лех из Познани.

"Горняки" создали несколько неплохих моментов до перерыва, а поляки ответили несколькими дальними ударами. В первой половине встречи команды не забили.

Единственный мяч в игре на счету защитника Сергея Кривцова. Украинец удачно подключился к атаке своей команды на старте второго тайма, замкнув фланговую подачу от Сергея Болбата. Футболисты Шахтера могли увеличить разрыв в счете, но ограничились минимальной победой.

Лех – Шахтер 0:1

Гол: Кривцов, 50.

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46, Трубин, 68) – Исмаили (Сиприано, 60), Кривцов (Муравский, 76), Матвиенко (Хочолава, 60), Болбат (Кирюханцев, 68) – Степаненко (Маркос, 60), Марлос (Вакула, 68), Патрик (Бондаренко, 60), Тайсон (Коваленко, 46), Тете (Коноплянка, 46) – Мораес (Фернандо, 46, Сикан, 82).

Предупреждение: Мораес.

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