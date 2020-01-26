Украина

Хавбек рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

Полузащитник Колоса Павел Ориховский рассказал о том, как проходит тренировочный сбор команды накануне второй половины сезона.

"Все очень хорошо. Много чего интересного, каждый день сбора происходит что-то новое на тренировках. Не всегда успеваем восстанавливаться, постоянные нагрузки. Стараюсь по максимуму проходить процедуры, витамины выпить".

"Сила команды — в единстве коллектива. Пожалуй, в Колосе лучший коллектив из тех, в которых я был. Будем все вместе идти к одной цели и все будет хорошо", — сказал Ориховский официальному сайту клуба.

Напомним, ранее полузащитник защищал цвета Динамо, киевского Арсенала и Черноморца. К слову, в последнем контрольном матче Колос одолел Академику.