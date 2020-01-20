Украина

На зимнем сборе в Турции Колос без проблем обыграл соперника из Румынии.

В первом контрольном поединке на сборе в Турции Колос встречался с Академикой Клинчени, идущей на предпоследнем месте в высшем дивизионе Румынии, и одержал крупную победу — сообщил официальный сайт Колоса.

Коваливцы уверенно контролировали ход матча, отправив в ворота своего соперника три безответных мяча.

Единственный неприятный момент в матче для украинской команды случился на 61-й минуте, когда автор второго гола Кожушко получил травму и не смог продолжить спарринг.

Колос — Академика 3:0

Голы: игрок на просмотре, 20, Кожушко, 58, Морозко, 73.

Колос (1-й тайм): Яшков, Гавриш, Петров, игрок на просмотре, Ефремов (Ильин, 30), Емец, Богданов (Соловейчикс, 30), игрок на просмотре, Волков, Ориховский, Лысенко (Кожушко, 30).

Колос (2-й тайм): Ситало, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Соловейчикс (Милько, 65), Задоя, Сорокин, Ильин (игрок на просмотре, 65), Морозко, Кожушко (Бондаренко, 61).

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