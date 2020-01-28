Украина

Представляем вашему вниманию обзор поединка с участием днепрян.

В очередном контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Днепр-1 уступил польской Ягеллонии со счетом 0:1.



Днепр-1 – Ягеллония 0:1

Гол: Поспишил, 14, пенальти.

Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук, Лопыренок, Сваток, Логинов, Шаповал, Кравченко, Вакулко, Ди Франко, Тейлор, Булеца, Хобленко.

Днепр-1 (2-й тайм): Клищук, Чичиков, Логинов, Папа Гуйе, Полевой, Батагов, Снижко, Когут, Назаренко, Супряга, Хобленко (Коркишко, 58).

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