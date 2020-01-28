Украина 28 января 2020, 08:23 Динамо — Кайрат: видео онлайн-трансляция матча Представляем вашему вниманию прямую трансляцию товарищеского поединка киевлян. Динамо - Кайрат, ФК Динамо 28 января 2020, 08:23 Динамо проведет заключительный матч первого сбора в турецкой Анталье против казахстанского Кайрата. Матч начнется в 11:00. В предыдущем спарринге киевляне обыграли Динамо-Брест 3:0. В составе белорусской команды играли экс-футболисты "бело-синих" Артем Милевский и Евгений Хачериди. Команды Динамо Киев Кайрат Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте