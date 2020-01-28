Динамо проведет заключительный матч первого сбора в турецкой Анталье против казахстанского Кайрата. Матч начнется в 11:00.

В предыдущем спарринге киевляне обыграли Динамо-Брест 3:0. В составе белорусской команды играли экс-футболисты "бело-синих" Артем Милевский и Евгений Хачериди.