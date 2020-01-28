Украина

Бельгиец проводит четвертый матч за столичный клуб.

Киевское Динамо проводит спарринг на турецком сборе против Кайрата из Алматы. Счет в матче открыли киевляне на 53-й минуте.

С передачи Виталия Буяльского отметился Ибрагим Каргбо-младший.

Для 20-летнего игрока этот гол стал дебютным в футболке "бело-синих". Для первого забитого мяча бельгийцу понадобилось четыре матча.

Напомним, в Динамо Каргбо перебрался в начале декабря, перейдя из чемпионата Бельгии.

На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка Динамо — Кайрат.

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