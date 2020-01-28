Украина

Киевляне победили в спарринге со счетом 2:0.

В последнем контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Динамо одержало победу над Кайратом со счетом 2:0. Дублем в составе киевлян отметился новичок Ибрагим Каргбо, который вышел на замену во втором тайме.

Каргбо был вынужден покинуть поле после второго забитого гола из-за проблем со здоровьем.

Динамо – Кайрат 2:0

Голы: Каргбо, 53, 74.

«Динамо» (1-й тайм): Бойко – Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера – Сидорчук, Дуэлунд, Шепелев, де Пена, Цитаишвили – Соль.

«Динамо» (2-й тайм): Бущан – Вивчаренко, Кадар, Забарный, Караваев – Андриевский, Кадири, Шапаренко, Пиварич, Буяльский – Каргбо.

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