Украина

Игрок не сумел продолжить поединок против Кайрата.

Нападающий киевского Динамо Ибрагим Каргбо отличился первым голом за Динамо, забив на 53-й минуте товарищеского матча против Кайрата.

На 75-й минуте бельгиец и вовсе оформил дубль. Что интересно, оба гола были забиты в схожем стиле, после прострела Виталия Буяльского с правого фланга.

Тем не менее, несмотря на позитив в виде отличной результативности 20-летнего форварда, есть и негативные новости. Каргбо получил травму в борьбе с игроком соперника, когда забивал второй гол.

Футболисту не удалось продолжить игру, а также покинуть пределы поля без помощи носилок.

На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка Динамо — Кайрат.

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