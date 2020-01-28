Украина

Специалист будет работать с теми игроками, которые имеются ныне.

Главный тренер ФК Львов Эгише Меликян прокомментировал процесс подготовки своей команды к весенней части сезона. "Сине-золотые" ныне пребывают в Турции на сборах.

"Не получилось укрепиться в это трансферное окно так, как мы хотели. Но это не значит, что у нас есть проблемы. Ничего страшного. Будем бороться с теми игроками, которые есть", — начал коуч.

"Тем не менее, задачи не меняются. Мы будем выходить на каждый матч и бороться за очки".

Также специалист прокомментировал ситуацию, при которой Львову удалось сохранить основной костяк команды.

"Во всей этой ситуации есть плюсы и минусы. Меньше понадобится времени на адаптацию, это плюс. Минус то, что не будет такой конкуренции, которую нам хотелось бы видеть. Также минус заключается в том, что на весеннюю часть сезона у нас не будет длинной скамейки запасных".

"Мы намерены не менять систему, а добавить немного другую модель игры. В то время, когда я принял команду, у меня не было много времени для работы над тактикой. Сейчас же у нас есть определенное направление, которое проще развивать", — признался Меликян в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что ФК Львов подписал французского защитника.

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