Украина

Жоэль Бопесу продолжит карьеру в ПФК Львов.

ПФК Львов и защитник Жоэль Бопесу подписали контракт сроком на два года — сообщил официальный сайт "сине-золотых львов".

25-летний левый защитник, который при необходимости может закрыть весь левый фланг, уже сыграл в контрольном матче против Миная и отправился с командой на сбор в Турции.

Бопесу ранее выступал за Арль Авиньон, Эпиналь, Кале (все — Франция), Скопье, Работнички (оба — Северная Македония) и ФК Рига (Латвия).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.