Директор Карпат: Будет повторное голосование Львовского горсовета относительно стадиона Украина

Украина

Планами на будущее поделился исполнительный директор "зелено-белых".

Исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию с провалившимся голосованием Львовского городского совета относительно сдачи клубу в аренду стадиона Украина на льготных условиях.

"Мы все помним, что у нас была конфронтация с Садовым. Но после того, как мы встретились и поговорили откровенно, без камер, без купюр, мы объяснили Андрею Ивановичу реальные риски того, что произойдет, если клуб не получит землю. После длительной дискуссии Андрей Иванович сказал, что понимает нас и поддерживает. После этого мы шли на сессию со сдержанным оптимизмом. Но когда депутаты не проголосовали, нам не хватило, кажется, 17 голосов, то мы чувствовали опустошение и просто руки опустились", — рассказал функционер в интервью телеканалу Футбол.

"Учитывая то, что я не выполнил задание президента, конечно же, я написал заявление на увольнение, поставил в известность президента. Но он ее не принял и сказал, чтобы я продолжал работу. Но еще не все потеряно. Садовой отметил, что наш вопрос будет поставлен на рассмотрение повторно. Мы сейчас работаем над юридическими нюансами".

Также функционер рассказал о планах реконструкции стадиона Украина.

"Не знаю, кто вообще бросил на вентилятор тему, что мы будем строить там дома. О домах вообще не могло быть и речи. Есть предохранители. В договорах прописано, что мы там можем сделать, а что не можем. О домах там не было речи. На эту землю не может быть претендентов — там стадион. Наша идея в том, чтобы реконструировать стадион. Он занимает много места, а пользы от него немного — он морально устарел. Мы планируем уменьшить количество мест, сделать сугубо футбольный стадион. Остается немало территории, которую никто с собой никуда не заберет".

Отдельно Ящишин поделился своим мнением относительно президента львовского Руха Григория Козловского и рассказал об уходе из команды Алексея Гуцуляка в Десну.

"Я не слышал собственными ушами, что президент Руха говорил депутатам. Я только видел, как он со многими общался, но после этих разговоров к нам подходили депутаты и говорили, мол, мы вас не поддержим сегодня".

"Гуцуляк? Можете спросить Гуцуляка сами. Для меня, признаюсь честно, было бы значительно лучше, если бы Гуцуляк перешел в Рух. Мы с Рухом договорились о хорошем варианте обмена футболистами. Почему Гуцуляк выбрал Десну — вопрос к нему. Я принял его позицию. Обвинять Карпаты в том, что мы его не отдали Рух... Гуцуляк не огурец, который можно куда-то отдать", — заключил Ящишин.

Ранее сообщалось, что Карпаты заключили контракт с Алексеем Хахлевым.