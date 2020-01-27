Украина

Полузащитник Алексей Хахлев продолжит карьеру в Карпатах.

Карпаты подписали контракт на два с половиной года с чемпионом мира (U-20) Алексеем Хахлевым — сообщил официальный сайт львовян.

"Я очень рад, что подписал контракт с Карпатами, – сказал Алексей. – Играя в Испании, я очень скучал по родной земле. В данный момент моей главной проблемой является отсутствие игровой практики, но я уверен, что быстро наберу форму и буду полезен Карпатам".

20-летний воспитанник академии Динамо с 2017 года выступал в Испании за Алавес и Сан-Игнасио. В июне 2019 года в составе сборной Украины выиграл молодежный чемпионат мира (U-20).

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