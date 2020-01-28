Украина

Менеджер подвел итог поединка против Богемианс.

Главный тренер Дмитрий Михайленко высказал свое мнение о контрольном поединке против Богемианс (1:2).

Эта игра специально была сделана, чтобы молодые ребята имели игровую практику. Следующие соперники будут сильнее. Сегодня же, наверное, была самая слабая команда среди тех, с кем мы играли".

"Была возможность выпустить и Рубчинского после длительного перерыва, и Ярмолюку дать время. Мне кажется, для ребят очень важно получать такой опыт и играть с хорошими командами. Поэтому свою задачу сегодня мы выполнили", — цитирует Михайленко официальный сайт днепрян.

Ранее сообщалось, что защитник Днепра-1 Александр Сафронов отправился играть в аренду в чемпионат Эстонии.