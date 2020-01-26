Украина

Украинский защитник перейдет в Левадию на правах годичной аренды.

Защитник СК Днепр-1 Александр Сафронов отправится за игровой практикой в чемпионат Эстонии, где будет выступать на правах аренды за Левадию.

Как сообщил главный тренер команды Дмитрий Михайленко, 20-летний украинский футболист проведет в эстонском первенстве целый год.

"Сафронов поедет на год в аренду в Левадию. Я думаю, что это взаимовыгодная аренда, и Александру будет хорошо иметь игровую практику. Надеемся, что он ее там будет получать. Нам нужно, чтобы он прогрессировал, сделал хороший скачок".

"В этом сезоне он много играл, но в конце года не смог помочь нам из-за травмы. Сейчас, учитывая большую конкуренцию, для него будет правильным решением отправится играть в нормальной команде, которая является одним из лидеров эстонского футбола", — сказал Михайленко в интервью пресс-службе Днепра-1.

В текущем сезоне Александр Сафронов провел в УПЛ 12 поединков, в которых результативными действиями не отличился.

Стоит отметить, что за Левадию выступают украинцы Юрий Ткачук, Игорь Жураховский и Зураб Очигава.

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