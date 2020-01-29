Украина

Хорватский защитник лаконично прокомментировал противостояние с лондонцами.

Защитник киевлян Йосип Пиварич отметился дублем в игре с Динамо-Брест (3:0), а после матча прокомментировал это и противостояние с Челси в разговоре с Артемом Милевским, который начал деятельность видеоблоггера.

"Бл*, п***ец на**й, теперь ты нападающий, б**дь, или что? Жив-здоров?", — спросил Милевский.

"Да, ты видел, что я сделал? Все нормально сейчас, но в прошлом году мы Челси… б**дь, п***ец. О***енно было. Как ты сам?", — ответил Пиварич на видео, вышедшем на YouTube-канале Миля.

В прошлом сезоне Динамо в 1/8 финала Лиги Европы проиграло Челси 0:8 по сумме двух матчей (0:3 на выезде, 0:5 дома).