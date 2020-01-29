Украина

Исход встречи решил гол Радиновича на старте второго тайма.

Шахтер в контрольном поединке проиграл Пролетеру 0:1. Сербская команда забила гол на 49-й минуте – отличился Углеша Радинович.

Шахтер – Пролетер 0:1

Гол: Радинович, 49

Шахтер (1-й тайм): Шевченко – Кирюханцев, Кривцов, Муравский, Сиприано – Бондаренко, Маркос – Дентиньо, Вакула, Тете – Сикан.

В первом матче на сборах Шахтер победил Лех (1:0), а во втором сыграл вничью с Войводиной (1:1).

Завтра Шахтер проведет заключительный матч первого сбора против чешского Словацко, после чего на несколько дней вернется в Киев.