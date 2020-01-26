Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер во второй встрече турецкого сбора не смог обыграть сербскую Войводину, сравняв счет ближе к концу игры.

Точным ударом за "горняков" отметился Алан Патрик. Однако это не перевесило автогол Сергея Болбата.

Шахтер - Войводина 1:1

Голы: Алан Патрик, 81 — Болбат, 78 (автогол)

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) — Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62) - Коваленко (Степаненко, 62), Маркос Антонио (Алан Патрик, 62) — Веллингтон Нем (Вакула, 37, Марлос, 62)), Мудрик (Дентиньо, 37, Тайсон, 62)), Коноплянка (Тете, 62) — Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 62))

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