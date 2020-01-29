Украина

Опытный нападающий может продолжить карьеру во Львове.

Карпаты на сборе в Турции просматривают нападающего Владимира Аржанова, сообщает Футбол News.

В первой части сезона Аржанов играл за Черноморец. На счету 34-летнего игрока 18 матчей и четыре гола в Первой лиге.

Карпаты этой зимой покинули 12 футболистов, в том числе – нападающие Кристиан Понде и Максим Грисьо.

"Львы" идут на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от Ворсклы на три очка.