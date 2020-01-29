Украина

Голкипер Шахтера прокомментировал товарищеский матч с Пролетером (0:1).

Шахтер в третьем поединке на турецких сборах уступил сербскому Пролетеру – 0:1. Единственный гол забил Радинович на 49-й минуте встречи.

"Мы не создавали острых моментов, хотя большую часть игры контролировали. Но надо, наверное, впереди чуть агрессивнее играть", — заявил Алексей Шевченко в интервью клубному телевидению Шахтера.

"Почему создавали не так много моментов? Не знаю, это тренеры должны разбираться, я не могу судить. Моя задача – чтобы ворота были сухие".

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