Представляем вашему вниманию видеообзор спарринга "горняков".
Шахтер - Пролетер, shakhtar.com
29 января 2020, 12:51
Шахтер в третьем спарринге на турецких сборах потерпел поражение от сербского Пролетера – 0:1. Исход матча решил гол Радиновича на 49-й минуте игры.
Шахтер – Пролетер 0:1
Гол: Радинович, 49
Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) – Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано – Бондаренко, Маркос – Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Тете – Сикан (Фернандо, 62).
В первом матче на сборах Шахтер победил Лех (1:0), а во втором сыграл вничью с Войводиной (1:1).