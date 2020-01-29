Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор спарринга "горняков".

Шахтер в третьем спарринге на турецких сборах потерпел поражение от сербского Пролетера – 0:1. Исход матча решил гол Радиновича на 49-й минуте игры.

Шахтер – Пролетер 0:1

Гол: Радинович, 49

Шахтер: Шевченко (Трубин, 46) – Кирюханцев, Кривцов (Матвиенко, 44), Муравский, Сиприано – Бондаренко, Маркос – Дентиньо, Вакула (Мудрик, 46), Тете – Сикан (Фернандо, 62).

В первом матче на сборах Шахтер победил Лех (1:0), а во втором сыграл вничью с Войводиной (1:1).