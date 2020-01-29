Луганчане забили в ворота соперника два безответных мяча.
Заря - Вождовац, ФК Заря Луганск
29 января 2020, 18:32
Заря провела очередной контрольный поединок на сборе в Турции. В этот раз подопечным Виктора Скрипника противостоял сербский Вождовац.
Луганский клуб сумел дважды поразить ворота соперника, при этот не пропустив в свои, и добыл уверенную победу (2:0).
Заря — Вождовац 2:0
Голы: Юрченко, 24, Леднев, 52.
Заря: Василь (Махарадзе, 46), Тымчик, Чеберко, Поддубный, Михайличенко, Цвек (Чайковский, 63), Юрченко (Цыганикс, 46), Леднев (Лунев, 63), Хомченовский, Кабаев (Перович, 46), Громов (Алефиренко, 80).