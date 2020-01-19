Известны имена многих соперников отечественных команд во время зимнего перерыва.
Игроки Динамо, фото Динамо
19 января 2020, 13:52
Команды из украинской Премьер-лиги продолжают подготовку во второй половине сезона. На сегодняшний день известны соперники, против которых наши коллективы сыграют на тренировочных сборах.
Шахтер — Лех (25.01, 16:00)
Шахтер — Войводина (26.01, 16:00)
Шахтер — Словацко (30.01, 09:00)
Динамо — Легия (19.01, 16:00)
Динамо — Нефтчи (20.01, 16:00)
Динамо — Вардар (23.01, 16:00)
Динамо — Хайдук (24.01, 16:00)
Динамо — Динамо-Брест (27.01, 16:00)
Динамо — Кайрат (28.01, 11:00)
Стремсготсет — Динамо (6.02)
Десна — Нефтчи (24.01)
Десна — Хартберг (28.01)
Десна — Сараево (02.02)
Десна — Слован (04.02)
Заря — ЛСК (22.01)
Заря — Челик (22:01)
Заря — Пяст (25.01)
Заря — Вождовац (29.01)
Заря — Олдабасы (6.02)
Мариуполь — Кызыл-Жар (20.01, 16:00)
Мариуполь — Динамо-Брест (24.01)
Мариуполь — Санкт-Пельтен (28.01)
Славия — Мариуполь (6.02)
Александрия — Славия (19.01)
Александрия — Черное Море (21.01)
Александрия — Македония ГП (24.01)
Александрия — Пюник (26.01)
Академика Клинчени — Колос (20.01)
Астра — Колос (23.01)
Приштина — Колос (26.01)
Колос — Штайр (28.01)
Днепр-1 — Башка Топола (24.01)
Днепр-1 — Ягелония (27.01)
Днепр-1 — Аустрия (30.01)
Днепр-1 — Сигма (01.02)
Днепр-1 — Тобол (09.02)
Днепр-1 — Кайрат (15.02)
Олимпик — Спартак Суботица (22.01)
Корона — Олимпик (22.01)
Олимпик — Спартак Трнава (26.01)
Олимпик — Корона (27.01)
Локомотив Плодлив — Олимпик (04.02)
Олимпик — Расинг (08.02)
Олимпик — Кайсар (14.02)
ЛСК — Ворскла (25.01)
Радник — Ворскла (27.01)
Ворскла — Дрита (30.01)
Ворскла — Спартак Суботица (02.02)
Ворскла — Нафас (10.02)
Нецеча — Ворскла (13.02)
Ворскла — Ордабасы (16.02)
Карпаты — Слован (29.01)
К слову, в последнем спарринге Олимпика, в котором дончане обыграли Сабаил, им противостоял экс-игрок Челси Майкл Эссьен.
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