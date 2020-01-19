Украина

Известны имена многих соперников отечественных команд во время зимнего перерыва.

Команды из украинской Премьер-лиги продолжают подготовку во второй половине сезона. На сегодняшний день известны соперники, против которых наши коллективы сыграют на тренировочных сборах.

Шахтер — Лех (25.01, 16:00)

Шахтер — Войводина (26.01, 16:00)

Шахтер — Словацко (30.01, 09:00)

Динамо — Легия (19.01, 16:00)

Динамо — Нефтчи (20.01, 16:00)

Динамо — Вардар (23.01, 16:00)

Динамо — Хайдук (24.01, 16:00)

Динамо — Динамо-Брест (27.01, 16:00)

Динамо — Кайрат (28.01, 11:00)

Стремсготсет — Динамо (6.02)

Десна — Нефтчи (24.01)

Десна — Хартберг (28.01)

Десна — Сараево (02.02)

Десна — Слован (04.02)

Заря — ЛСК (22.01)

Заря — Челик (22:01)

Заря — Пяст (25.01)

Заря — Вождовац (29.01)

Заря — Олдабасы (6.02)

Мариуполь — Кызыл-Жар (20.01, 16:00)

Мариуполь — Динамо-Брест (24.01)

Мариуполь — Санкт-Пельтен (28.01)

Славия — Мариуполь (6.02)

Александрия — Славия (19.01)

Александрия — Черное Море (21.01)

Александрия — Македония ГП (24.01)

Александрия — Пюник (26.01)

Академика Клинчени — Колос (20.01)

Астра — Колос (23.01)

Приштина — Колос (26.01)

Колос — Штайр (28.01)

Днепр-1 — Башка Топола (24.01)

Днепр-1 — Ягелония (27.01)

Днепр-1 — Аустрия (30.01)

Днепр-1 — Сигма (01.02)

Днепр-1 — Тобол (09.02)

Днепр-1 — Кайрат (15.02)

Олимпик — Спартак Суботица (22.01)

Корона — Олимпик (22.01)

Олимпик — Спартак Трнава (26.01)

Олимпик — Корона (27.01)

Локомотив Плодлив — Олимпик (04.02)

Олимпик — Расинг (08.02)

Олимпик — Кайсар (14.02)

ЛСК — Ворскла (25.01)

Радник — Ворскла (27.01)

Ворскла — Дрита (30.01)

Ворскла — Спартак Суботица (02.02)

Ворскла — Нафас (10.02)

Нецеча — Ворскла (13.02)

Ворскла — Ордабасы (16.02)

Карпаты — Слован (29.01)

К слову, в последнем спарринге Олимпика, в котором дончане обыграли Сабаил, им противостоял экс-игрок Челси Майкл Эссьен.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.