Украина

Вашему вниманию все взятия ворот киевского клуба во время первого тренировочного сбора.

Киевское Динамо завершило первый тренировочный сбор в Турции, во время которого было сыграно шесть товарищеских матчей.

Подопечные Алексея Михайличенко добыли в прошедших спаррингах четыре победы и одну ничью, а также единожды потерпели поражение.

Вашему вниманию видео всех голов киевского Динамо в Турции:

Football.ua представляет вашему вниманию результаты всех товарищеских матчей украинских клубов.

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