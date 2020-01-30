Вашему вниманию все взятия ворот киевского клуба во время первого тренировочного сбора.
ФК ДИНАМО КИЕВ
30 января 2020, 22:26
Киевское Динамо завершило первый тренировочный сбор в Турции, во время которого было сыграно шесть товарищеских матчей.
Подопечные Алексея Михайличенко добыли в прошедших спаррингах четыре победы и одну ничью, а также единожды потерпели поражение.
Вашему вниманию видео всех голов киевского Динамо в Турции:
Football.ua представляет вашему вниманию результаты всех товарищеских матчей украинских клубов.
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