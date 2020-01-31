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Новичок Олимпика — о прошедшем первом сборе команды.

Полузащитник Олимпика Даниэль Романовский прокомментировал контрольные поединки команды на первом тренировочном сборе.

"Сборы провели хорошо. Получилось выиграть все пять матчей. Не все было идеально, и есть много тактических нюансов над которыми нам нужно поработать. Именно для этого у нас есть еще вторые сборы. Уверен, к возобновлению чемпионата мы подойдем в отличной форме".

"Что касается лично моего состояния, то с каждой тренировкой и с каждым матчем я чувствую себя все лучше и увереннее. Удается налаживать взаимопонимание с партнерами по команде".

"Приятно было сыграть против Эссьена в матче с Сабаилом. Это легенда мирового уровня. Такие моменты запоминаются".

"Поскольку у нас два этапа подготовки, считаю, что мы сейчас готовы на 50% от своих реальных возможностей и на вторых сборах мы доберем ровно столько же", — сказал Романовский официальному сайту клуба.

Также свое мнение о подготовке команды ко второй половине сезона высказал форвард Максим Дегтярев.