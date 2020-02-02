Украина

Хавбек подвел итоги первого этапа подготовки команды.

Полузащитник Днепра-1 Александ Назаренко высказал свое мнение о первом тренировочном сборе команды.

"Первый сбор закончился, и могу сказать, что нагрузки мы получили приличные. Единственное, что огорчает — все матчи проиграли. Хотим на следующем сборе исправить все ошибки и выигрывать. В целом, все прошло отлично, были нагрузки, и дальше будет уже легче", — сказал Назаренко официальному сайту клуба.

В первой половине украинской Премьер-лиги 20-летний футболист провел на поле 18 поединков, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Также о проблемах команды на тренировочном сборе рассказал главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко.