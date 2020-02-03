Украина

Полузащитник команды Владимир Шарана работает над восстановлением после травмы.

Хавбек Александрии Дмитрий Шастал не будет работать с Александрией на втором подготовительном сборе. Причиной этому стала травма, сообщает Футбол News.

Шастал травмировался в спарринге с Пюником (5:2). Теперь он пропустит около четырех неделеь.

В отличие от Шастала, будет работать на сборах Глеб Бухал. Защитник, хоть и испытывает проблемы со здоровьем, должен вернуться в строй примерно через неделю.

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