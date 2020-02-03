В товарищеском матче между собой сыграют Александрия и казахстанский Кайсар. 

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени. 

Видео-трансляция

Напомним, что в предыдущем спарринге Александрия результативно обыграла Пюник

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