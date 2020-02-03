Украина 03 февраля 2020, 16:05 Александрия — Кайсар: видео-трансляция матча Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка Александрии. ИГРОКИ АЛЕКСАНДРИИ, ФОТО: ФК АЛЕКСАНДРИЯ 03 февраля 2020, 16:05 В товарищеском матче между собой сыграют Александрия и казахстанский Кайсар. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени. Видео-трансляция: Напомним, что в предыдущем спарринге Александрия результативно обыграла Пюник. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Александрия Кайсар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте