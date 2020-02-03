Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка Александрии.

В товарищеском матче между собой сыграют Александрия и казахстанский Кайсар.

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видео-трансляция:

Напомним, что в предыдущем спарринге Александрия результативно обыграла Пюник.

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