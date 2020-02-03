Украина

Голкипер Руслан Нещерет и полузащитник Георгий Цитаишвили прибыли из лагеря юношеской команды.

Официальный сайт Динамо сообщил, что Руслан Нещерет и Георгий Цитаишвили вернулись в расположение основной команды.

Напомним, что оба футболиста находились в лагере юношеской команды киевлян, при том, что на первом сборе в Турции занимались с основной.

Руслан и Георгий будут тренироваться с первой командой до 8 февраля, после чего вместе с Динамо U-19 отправятся в Киев для участия в матче Юношеской лиги УЕФА против Динамо Загреб.

Ранее сообщалось, что Шабанов и Русин вернутся в общую группу на днях, Цыганков пропустит около недели.

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