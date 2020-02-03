Украина

Стали известны сроки восстановления травмированных игроков киевского Динамо.

Во время второго тренировочного дня на втором турецком сборе Динамо по индивидуальной программе занимались Никита Бурда, Виктор Цыганков, Артем Шабанов и Назарий Русин — сообщил официальный сайт киевлян.

По прогнозам врачей Динамо, Цыганков, у которого повреждение мышц передней поверхности бедра, вернется в общую группу примерно через неделю.

У Шабанова воспаление ахилла, и он вернется в общую группу в ближайшие дни, а Русин подвернул голеностоп, но уже на вечерней тренировке в понедельник, 3 февраля, будет работать с мячами.

Что касается Бурды, то его восстановление после травмы продолжается, и на этом сборе он будет заниматься только по индивидуальной программе.

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