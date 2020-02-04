Гельзин: Ждем футболистов на позиции инсайда и центрального защитника

Украина

Босс "олимпийцев" доволен работой команды при новом наставнике.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин поделился информацией относительно работы его клуба на трансферном рынке, а также прокомментировал приход в команду Ореста Лебеденко.

"Сейчас на 85% мы закончили работу на трансферном рынке, но хотелось бы еще 1-2 игроков на усиление. Ждем футболистов на позиции инсайда и центрального защитника", — говорит Гельзин.

"Лебеденко? До последнего не знали, будет ли у нас этот футболист, но все же пришлось победить эту историю. Тренер доволен, потому что Орест в команде и подписал контракт".

Отдельно Гельзин прокомментировал работу тренерского штаба во главе с Висенте Гомесом.

"Когда приехал в Турцию, поговорил с капитаном, лидерами команды, — мы на правильном пути, хорошо работаем. Тренерский штаб замечательный в работе — и на футбольном поле, и вне его, он делает ту работу, которой стоит учиться другим нашим тренерам".

"Исходя из того, где мы сегодня находимся в турнирной таблице, конечно, будем ставить ​​задачу побороться за первую шестерку. Получится или нет — это уже другой момент, но мы максималисты и будем до последнего, если будет шанс, бороться за первую шестерку", — заявил в интервью Футбольному формату президент.

Ранее сообщалось, что Олимпик покинул Фабиньо, перебравшись в чемпионат Латвии.