Украина

Бразилец присоединился к латвийскому клубу.

Полузащитник Олимпика Фабиньо перешел в Вентспилс, сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Детали контракта бразильского хавбека с "желто-синими" остаются неизвестными.

"Вентспилс – титулованная, классная команда, она всегда играет в еврокубках и борется за звание чемпиона в своей стране. Это говорит о многом. Я рад быть частью команды, которая имеет важные задачи", – прокомментировал свой переход 23-летний игрок.

Фабиньо выступал в составе Олимпика с июля 2019 года, перейдя из Металлиста-1925. В текущем сезоне центральный полузащитник провел 13 поединков в футболке "олимпийцев".

Ранее сообщалось, что Олимпик арендовал защитника Ореста Лебеденко у Луго.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.