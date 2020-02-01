Украина

Украинец продолжит карьеру в донецком клубе.

Защитник Луго Орест Лебеденко перешел в Олимпик, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Украинский футболист присоединился к дончанам на правах аренды до июня 2021 года.

Лебеденко выступал в составе Луго с января 2019 года, перейдя из Карпат. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "бело-красных".

В активе защитника имеется 5 матчей в составе молодежной сборной Украины.

Ранее сообщалось, что защитник Василий Кравец вернулся в Луго на правах аренды.

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