Украина

Главный тренер Десны прокомментировал товарищескую игру с клубом из Боснии и Герцеговины.

Десна в спарринге разошлась миром с Сараево: команды не сумели забить и матч закончился 0:0.

"Результат не имеет значения для тренеров. Для футболистов должен иметь, они должны бороться за победу. Но в целом, на фоне больших нагрузок, программу первого сбора закрываем достойно", — заявил тренер Десны Александр Рябоконь в эфире Футбол News.

"Хотя не понравилось то, что не проявили индивидуальных качеств, мастерства: там, где нужно было отдать пас, отдавали в руки вратарю или за ворота. В том числе и стандарты не очень хорошо исполняли".

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