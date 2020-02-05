Олимпик добывает более чем уверенную победу над болгарским Локомотивом.

Следующий контрольный поединок команда Висенте Гомеса сыграет 7 февраля. Соперником дончан станет ФК Работнички (Скопье, Северная Македония). 

Обзор матча

Олимпик – Локомотив 4:0
Голы: Цымбалюк, 40, Шахаб, 61, Кравчук, 63, Дегтярев, 90

Олимпик (1 тайм): Крынский — игрок на просмотре, Зотько, Пасич, Ксенз, Цымбалюк, Романовский, Балашов, Тейшейра, Политыло, Баланюк

Олимпик (2 тайм): Альими — Кравченко, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко, Кравчук, Вербный, Завийский, Чогадзе, Дегтярев, Шахаб. 