"Олимпийцы" разгромили болгарский коллектив в товарищеском матче.
Олимпик - Локомотив, фото: Скриншот
05 февраля 2020, 01:00
Олимпик добывает более чем уверенную победу над болгарским Локомотивом.
Следующий контрольный поединок команда Висенте Гомеса сыграет 7 февраля. Соперником дончан станет ФК Работнички (Скопье, Северная Македония).
Обзор матча:
Олимпик – Локомотив 4:0
Голы: Цымбалюк, 40, Шахаб, 61, Кравчук, 63, Дегтярев, 90
Олимпик (1 тайм): Крынский — игрок на просмотре, Зотько, Пасич, Ксенз, Цымбалюк, Романовский, Балашов, Тейшейра, Политыло, Баланюк
Олимпик (2 тайм): Альими — Кравченко, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко, Кравчук, Вербный, Завийский, Чогадзе, Дегтярев, Шахаб.