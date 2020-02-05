Украина

"Горняки" победили со счетом 2:0.

В спарринге на тренировочном сборе в Турции Шахтер одержал победу над Македонией ГП со счетом 2:0. Голами в составе "горняков" в первом тайме отличились Тете и Фернандо.

Шахтер – Мамедония ГП 2:0

Голы: Тете, 13, Фернандо, 44

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).

Македония ГП (стартовый состав): Йовановски, Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковски, Робсон, Божиновски, Алексовски, Трайкоски, Воша, Блажевски.

Предупреждения: Воша, Блажевски.

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