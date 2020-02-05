Украина

Каштру выпустит на матч против датчан основной состав.

Донецкий Шахтер проведет второй спарринг за сегодняшний день. Утренний поединок против Македонии ГП завершился победой "горняков" (2:0).

В 16:00 Шахтер проведет еще один поединок. Соперником дончан станет датский Сеннерйюск, в котором выступает Артем Довбик.

Луиш Каштру определился с составом на игру.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Бондарь, Маркос, Тете, Коноплянка.

Поединок Шахтер — Сеннерйюск начнется в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию видео онлайн-трансляция товарищеского матча.

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