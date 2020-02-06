Меликян: Результатом спарринга не очень довольный

Львовяне уступили сербскому коллективу в два гола.
Егише Меликян, фото ФК Львов
06 февраля 2020, 07:47
Главный тренер ФК Львов Егише Меликян прокомментировал поединок своей команды на сборах в Турции против Графичара (0:2).
"Не очень доволен результатом. Да, это спарринг, в котором мы увидели ошибки, над которыми нужно работать. Нам с тренерским штабом будет над чем поработать после этого матча", — приводит слова наставника пресс-служба "сине-золотых".
Ранее сообщалось, что ФК Львов заключил соглашения с Клименчуком и Ходаковским.
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