Меликян: Результатом спарринга не очень довольный

Украина

Львовяне уступили сербскому коллективу в два гола.

Главный тренер ФК Львов Егише Меликян прокомментировал поединок своей команды на сборах в Турции против Графичара (0:2).

"Не очень доволен результатом. Да, это спарринг, в котором мы увидели ошибки, над которыми нужно работать. Нам с тренерским штабом будет над чем поработать после этого матча", — приводит слова наставника пресс-служба "сине-золотых".

Ранее сообщалось, что ФК Львов заключил соглашения с Клименчуком и Ходаковским.