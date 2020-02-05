Украина

В спарринге на сборах Львов не совладал с сербским Графичаром.

ПФК Львов провел товарищеский матч на зимнем сборе в Турции, в котором проиграл Графичару из Сербии.

Ранее в спарринге львовяне сыграли вничью с Войводиной — 0:0.

Львов — Графичар 0:2

Львов: Пеньков — Бусько (Нич, 36), Гончар, игрок на просмотре, Клименчук — игрок на просмотре, Жонатан — Пернамбуко (Ходорковский, 62), Велвес, Шина (Болесу, 62) — игрок на просмотре.

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