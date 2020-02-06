Богданов продолжает лечение, Ильин вернулся в общую группу Колоса

Оба футболиста подверглись простуде.
Андрей Богданов, фото ФК Колос
06 февраля 2020, 11:52
Ковалевский Колос продолжает подготовку ко второй части сезона в УПЛ.
Полузащитник Олег Ильин вернулся к работе с командой после непродолжительной болезни. Вместе с партнерами игрок занимается по общей программе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тем не менее, в лазарете команды продолжает пребывать зимний новичок Андрей Богданов, который отсутствует из-за простуды.
Завтра, 7 февраля, Колос проведет спарринг против Насафа.
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