Богданов продолжает лечение, Ильин вернулся в общую группу Колоса

Украина

Оба футболиста подверглись простуде.

Ковалевский Колос продолжает подготовку ко второй части сезона в УПЛ.

Полузащитник Олег Ильин вернулся к работе с командой после непродолжительной болезни. Вместе с партнерами игрок занимается по общей программе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тем не менее, в лазарете команды продолжает пребывать зимний новичок Андрей Богданов, который отсутствует из-за простуды.

Завтра, 7 февраля, Колос проведет спарринг против Насафа.