Украина

Подопечные Алексея Михайличенко отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Динамо продолжило подготовку к сезону товарищеским поединком против норвежского Стремсгодсета и добыло очередную победу.

Открыть счет киевляне смогли лишь под занавес первой половины игры после роскошного удара де Пены с центра поля.

В середине второго тайма у Динамо произошло несколько замен, а уже вскоре голами отметились Миколенко и Сидорчук. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу киевлян.

Динамо — Стремсгодсет 3:0

Голы: де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 81.

Динамо: Бойко (Бущан, 46) — Караваев (Кендзера, 67), Сирота (Попов, 67), Романчук (Кадири, 67), Пиварич (Вербич, 75) - Шапаренко (Буяльский, 67), Андриевский (Сидорчук, 67) — де Пена (Миколенко, 67), Сухоручко (Дуэлунд, 67), Мащенко (Цитаишвили, 46) - Русин (Соль, 46).

Стремсгодсет (стартовый состав): Михра, Микельсон, Ханссен, Чамба, Парр, Икауниекс, Штенхель, Майгаард, Токстад, Сальвесен, Мава.