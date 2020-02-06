Украина

Вингер высказался о сборах команды.

Крайний полузащитник Днепра-1 Алексей Чичиков прокомментировал подготовку команды на товарищеском сборе.

"Пять поражений? Хотелось, конечно, выигрывать, но сборы для того и существуют, чтобы пробовать разные варианты, экспериментировать. Тем более первые сборы, где закладывается основа физической готовности на полгода. Хотя это не снимает с нас ответственности за проигрыши".

"Сыгранность — один из ключевых моментов, а ее у нас пока нет. Я считаю, что мы очень качественно усилились — сейчас фактически на каждую позицию конкуренция".

"Мы пытаемся найти причины в себе, тем самым, в частности, занимаемся и на тренировочных сборах. Весной попробуем выступить лучше", — цитирует Чичикова официальный сайт днепрян.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 отправился на второй сбор в Турцию в составе 26 футболистов.