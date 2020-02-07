Дерлис Гонсалес вернулся в парагвайскую Олимпию

Полузащитник Динамо продолжит карьеру на родине.
Дерлис Гонсалес, Getty Images
07 февраля 2020, 18:57
Хавбек Дерлис Гонсалес перешел в Олимпию Асунсьон, сообщил парагвайский клуб в Твиттере. Условия трансфера не разглашаются.
Ранее предполагалось, что Олимпия заплатит 5 млн долларов за 50% прав на игрока.
Предыдущих полтора сезона Дерлис выступал на правах аренды за Сантос, но за полгода до истечения арендного соглашения оно было расторгнуто.
Дерлис Гонсалес выступал за Олимпию с января по июнь 2014 года на правах аренды из Бенфики.
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