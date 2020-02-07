Дерлис Гонсалес вернулся в парагвайскую Олимпию

Украина

Полузащитник Динамо продолжит карьеру на родине.

Хавбек Дерлис Гонсалес перешел в Олимпию Асунсьон, сообщил парагвайский клуб в Твиттере. Условия трансфера не разглашаются.

Ранее предполагалось, что Олимпия заплатит 5 млн долларов за 50% прав на игрока.

En la vida hay sueños.



De aquellos fugaces.

Sueños que traemos de origen, como pendientes.

Existen los posibles y otros que cuestan un poquito más.



¡Hay sueños que se hacen realidad!



Bienvenido a casa. 🏡⚪⚫⚪

Bienvenido a tu #Olimpia, Derlis González.#SeamosLeyenda ⭐ pic.twitter.com/a1rNpUa6rG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 7, 2020

Предыдущих полтора сезона Дерлис выступал на правах аренды за Сантос, но за полгода до истечения арендного соглашения оно было расторгнуто.

Дерлис Гонсалес выступал за Олимпию с января по июнь 2014 года на правах аренды из Бенфики.