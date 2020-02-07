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Футболист в ближайшее время намерен вернуться в Парагвай.

Крайний полузащитник Сантоса Дерлис Гонсалес, права которого принадлежат Динамо, досточно прекратил сотрудничество с бразильским клубом.

"В 2018 году я принял великую миссию надеть футболку Сантоса. Я встретил здесь удивительных людей, как на футбольном поле, так и за его пределами. Я узнал историю клуба еще больше и пережил здесь незабываемые моменты вместе с болельщиками", — написал Гонсалес в своем Instagram.

Напомним, действующее соглашение игрока с "рыбами" истекало в конце текущего сезона, но игрок договорился об уходе из клуба, так как намерен вернуться в Парагвай.

Известно, что вингер попал в сферу интересов Олимпии Асуньон, но киевляне готовы отпустить футболиста лишь за пять миллионов евро.