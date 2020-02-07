Подопечные Руслана Костышина сумели дважды отыграться по ходу матча.
ФК Колос
07 февраля 2020, 22:51
Колос разошелся миром в товарищеском поединке с представителем Суперлиги Узбекистана Насафом – 2:2. Голами в составе ковалевцев отметились Гавриш и Волков.
Не смогли принять участия в игре Вадим Милько, Павел Ориховский, Андрей Богданов и Алексей Зозуля.
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Колос – Насаф 2:2
Голы: Гавриш (с пенальти), Волков.
Колос (1-й тайм): Волынец – Морозко, Гавриш, Петров, Емец – Задоя, Смирный, Сорокин, Ильин, Вильхамссон – Лысенко.
Колос (2-й тайм): Кучеренко – Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец – Гавриш, Сорокин, Антюх, Кожушко, Волков – Бондаренко.