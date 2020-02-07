Украина

Новичок Колоса дал развернутое интервью клубной пресс-службе в рамках новой рубрики "Окей, Google".

Кирилл Петров, который этой зимой перебрался в Колос на правах свободного агента из Нефтчи, рассказал о том, почему вернулся в Украину, своих отношениях с Русланом Костышиным, атмосфере в ковалевском клубе и задачах на вторую часть сезона.

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