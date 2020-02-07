Украина
07 февраля 2020, 21:35
Петров: Цель Колоса — попасть в шестерку или в восьмерку, я не помню
Новичок Колоса дал развернутое интервью клубной пресс-службе в рамках новой рубрики "Окей, Google".
Кирилл Петров, Колос
07 февраля 2020, 21:35
Кирилл Петров, который этой зимой перебрался в Колос на правах свободного агента из Нефтчи, рассказал о том, почему вернулся в Украину, своих отношениях с Русланом Костышиным, атмосфере в ковалевском клубе и задачах на вторую часть сезона.
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