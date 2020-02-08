Украина

Игрок киевлян восстановился после травмы.

Защитник Артем Шабанов восстановился после травмы и приступил к тренировкам Динамо в общей группе, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Центрбек оправился после воспаления ахилла и вместе с партнерами по команде продолжил подготовку ко второй половине сезона на тренировочном сборе в Турции.

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В ближайшее время к тренировкам Динамо также должен вернуться нападающий Назарий Русин.

В текущем сезоне Шабанов провел 19 поединков в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами.

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