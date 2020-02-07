Украина 07 февраля 2020, 20:24 Дерлис Гонсалес перебрался в Олимпию на постоянной основе Парагваец больше никоим образом не связан с Динамо. Дерлис Гонсалес, Getty Images 07 февраля 2020, 20:24 Полузащитник Дерлис Гонсалес перебрался в парагвайскую Олимпию на постоянной основе, подтвердил официальный сайт киевского клуба. Все остальные условия не разглашаются из-за соответствующей договоренности между сторонами. Дерлис выступал за Динамо с 2015 года, проведя 86 матчей за киевлян (12 голов, 15 ассистов). Последние полтора сезона он выступал за Сантос на правах двухлетней аренды, которая была прервана досрочно. Также киевляне объявили о заключении контракта с нигерийским вингером Бенито. Люди Дерлис Гонсалес Команды Динамо Киев Олимпия Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте